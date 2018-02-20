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SEZGİN KARDEŞLERDEN BABALARINA SON GÖREV

SEZGİN KARDEŞLERDEN BABALARINA SON GÖREV

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SEZGİN KARDEŞLERDEN BABALARINA SON GÖREV

Üç gün önce hayata veda eden, Diş tabibi Hayrettin Sezgin ve
Bu haber 2018-02-20 19:44:54 eklenmiş ve 606 kez görüntülenmiştir.

Üç gün önce hayata veda eden,  Diş tabibi Hayrettin Sezgin ve Alaattin Sezgin’in babaları Cevdet Sezgin için Alaağaç Mahallesindeki hanesinde mevlit okutuldu.

Akyazı’ya bağlı Alaağaç Mahallesi halkından Diş hekimi Hayrettin Sezgin ve Alaattin Sezgin’in babaları, Dr. Metin , Sercan ve Ahmet Sezgin’in dedeleri, Alaağaç Mahallesi muhtarı Ali Yalçın’ın amcası, ASKF Başkan yardımcısı ve Alaağaç Spor kulüp başkanı Aydın Birincioğlu’nun dayısı olan 89 yaşındaki Cevdet Sezgin için Alaağaç Mahallesindeki hanesinde İkindi namazı sonrasında Mevlit okutuldu.

Evlatları ve torunlarının babalarına son görevlerini yaptıkları okumaya merhum Cevdet Sezgin’in çok sayıda seveni  katıldı.

 

Mevlit programında İlçenin tanınmış hocaları Kuran tilaveti ve dualar sonrası katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.
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