KANKA BAŞKANLAR KISKANDIRIYOR

Akyazı Gıda Maddeleri Odası Başkanı Mustafa Demiralay ile Esnaf Odası

Bu haber 2018-02-14 11:34:32 eklenmiş ve 271 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Gıda Maddeleri Odası Başkanı Mustafa Demiralay ile Esnaf Odası Başkanı Emin Üstün anca beraber kanca beraber diye tabir edilen birbirlerinden hiç ayrılmayan iki başkandırlar. Ve bu iki başkana kanka yakıştırması da yapılır. İşte bu kanka iki başkan kongrelerini geçtiğimiz Pazar günü iki saat arayla aynı yerde yaptı ve gelen misafirleri ile Odalarının üyelerine de aynı kazandan yemek ikramında bulundular.

Kongrelerini tamamlayıp yeniden Odalarının başkanlık koltuğuna oturan kanka başkanlar her zaman olduğu gibi yine ortak bir aç ıklama yaparak geleneği bozmamış oldular. Demiralay ve Üstün başkanlar yaptıkları ortak açıklamada kongrelerine katılan Birlik Başkanı Hasan Alişan başta olmak üzere tüm Oda başkanlarına ve özellikle de kullandıkları oylarla tekrar başkan seçilmelerini sağlayan ve başkan olarak güven tazelettiren Oda Üyelerine teşekkür etmeyi ihmal etmediler.

Bize oyları ile itimat ederek tekrar seçilmemizi sağlayan üyelerimizin emrindeyiz diyen Oda başkanları Demiralay ve Üstün önümüzdeki çalışma dönemimizde hizmetlerin en iyisini vermek için şimdiden kollarımızı sıvadık açıklamasıyla aldıkları oyların karşılığını vereceklerini de deklere etmiş oldular.