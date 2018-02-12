AFRİNDEN AKYAZIYA SELAM VAR

Zeytin dalı harekatına katılan ve Afrin’e doğru yol almakta olan

Bu haber 2018-02-12 22:35:58 eklenmiş ve 356 kez görüntülenmiştir.

Zeytin dalı harekatına katılan ve Afrin’e doğru yol almakta olan Akyazılı Mehmetçik Serat Canbakan, Ülkemizin bekası için sınırlarımızı geçip sınırlarımızın yanı başında yerleşmeye çalışan terörüstlere göz açtırmayan Mehmetçiklerimiz arasında bulunuyor.Operasyonda kullandıkları füzenin birine canım ağabeyim Esat Canbakan için diye yazıp diğerine de Akyazı Ülkü Ocakları diye yazarak düşmanların üzerine o yazılı füzeleri gönderen Akyazılı kahraman Mehmetçik Serat Canbakan bir taraftan Akyazılı hemşehrilerine selam gönderirken, diğer taraftan da bizlerden dualarınızı eksik etmeyin isteğinde bulunuyor.

Serat Canbakan’ın Akyazı’da yaşayan ağabeyi Esat Canbakan’da şu anda terörüst avında olan Komutanından en alt rütbedekine kadar tüm kahraman Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum. Ellerimizi semaya kaldırıp onlar için dua yapıyorum. Kimsenin burnu kanamadan kahramanlarımız verilen görevi başarıyla yerine getirip geriye dönsünler diye de Allahıma dua etmeyi asla ihmal etmiyorum dedi.