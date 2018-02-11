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ASAKYAZIDAN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ 2-1

ASAKYAZIDAN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ 2-1

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ASAKYAZIDAN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ 2-1

As Akyazı haftalar sonra kazanmayı bildi 2-1
Bu haber 2018-02-11 22:33:08 eklenmiş ve 109 kez görüntülenmiştir.

As Akyazı haftalar sonra  kazanmayı bildi 2-1

Süper Lig A Grubu’nda üst sıraları hedefleyen As Akyazıspor, 17’nci hafta karşılaşmasında evinde Kışlaçayspor’u ağırladı.

İlk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakada gol sesi çıkmadı.

 İkinci yarıya hızlı başlayan As Akyazıspor 53’te Onur ve 77’de Niyazi’nin golleriyle iki farklı öne geçti.

Konuk ekip Kışlaçay 89’da Emre ile farkı bire indirse de maçı 2-1 kazanan As Akyazıspor üç puanı hanesine yazdırdı.

Asakyazıspor rakiplerinden birini yenerek hayati üç puan kazandı. Küme düşme korkusundan şimdilik uzaklaştı.

 As Akyazıspor: 2 Kışlaçayspor:1

Saha: Akyazı Hakemler: Arif Sucuoğlu** Halit Musaoğlu** Ömer Faruk Kılıç**

As Akyazıspor: A.Osman** Sedat** Tunahan** Hasan** Resul** (Berkay**) Yasin** Hasan Ç** (Niyazi**) Faruk** Uğur** Mustafa** Onur** (Efendi*)

Antrenör: İbrahim Altuntaş

Kışlaçayspor: İsmail** Enes** Hasan** Aytaç** Arafat** Nurdoğan** (Emre**) Atakan** Furkan** Ömer** (Aydın**) Y.Emre*** (Tolunay**) Mehmet**

 Antrenör: Ayhan Aldemir

 

Goller: Dk.53 Onur, Dk.77 Niyazi (As Akyazıspor), Dk.89 Emre (Kışlaçay)
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