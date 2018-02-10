MİRCİLOĞLU AİLESİ YASTA

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İlçemiz Seyfeler Mahallesi halkından İsmet Mirciloğlu vefat etti.
Bu haber
2018-02-10 01:27:25
eklenmiş ve
34
kez görüntülenmiştir.
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