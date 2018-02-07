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AKYAZILI ALPER TUNA AVRUPA KULÜPLER ŞAMPİYONU

AKYAZILI ALPER TUNA AVRUPA KULÜPLER ŞAMPİYONU

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AKYAZILI ALPER TUNA AVRUPA KULÜPLER ŞAMPİYONU

7 Şubat 2018 tarihinde İstanbul’ da yapılan 6.Avrupa Kulüpler
Bu haber 2018-02-07 23:56:01 eklenmiş ve 156 kez görüntülenmiştir.

7 Şubat 2018 tarihinde İstanbul’ da yapılan 6.Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonasında gençler 55 kg. da mücadele eden Sakarya Atakan Taekwondo sporcusu Akyazı’ lı Alper Tuna Avrupa Kulüpler Şampiyonu olarak gurumuz oldu.

7 Şubat 2018 tarihinde İstanbul’ da yapılan 6.Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonasında gençler 55 kg. da mücadele eden Sakarya Atakan Taekwondo sporcusu Akyazı’ lı Alper Tuna Avrupa Kulüpler Şampiyonu olarak gurumuz oldu.

Henüz 8 yaşında sporculuk hayatına başlayan Alper Tuna minik, yıldız ve gençlerde Türkiye şampiyonluğu derecelerine sahip. Geçtiğimiz yıl henüz 16 yaşında Milli Sporcu ünvanını kazanarak ülkemizi uluslar arası şampiyonalarında temsil etti.

Antrenörleri Cemal Ot ve Ümit Al nezaretinde Atakan Taekwondo kulübünde sporculuk hayatına devam eden Alper Tuna şampiyonada sırasıyla 1.Turda kazak sporcuyu 17/10, 2.Turda İspanyol sporcuyu 26/4, çeyrek finalde Azerbeycan’ lı sporcuyu 19/8, yarı finalde kazak sporcuyu altın vuruşla yenerek finale yükseldi.

Finalde iki Türk sporcu mücadele ettiler. Final karşılaşmasını da 20/15 kazanarak henüz 17 yaşında ilk uluslar arası derecesini kazanarak Avrupa Kulüpler Şampiyonu olarak ilimizin ve ülkemizin gururu oldu.

ALPER’İN YAPTIĞI MAÇLAR

 

1 maç.. Kazakistan 17/10
2 maç.. İspanya. 26/4
3 maç.. Azerbaycan 19/8
4 maç. Kazakistan. Altın vuruş yarı final
5 maç. Türkiye. 20/15 final
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