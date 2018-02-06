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ARAÇLAR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Bolu’ya bağlı Mudurnu İlçesinden Akyazı ve Sakarya’ya yolcu
Bu haber 2018-02-06 16:56:02 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

Bolu’ya bağlı Mudurnu İlçesinden Akyazı ve Sakarya’ya yolcu taşımacılığı yapmakta olan Barış Ö. yönetimindeki yolcu otobüsü karşı yönden gelmekte olan İmdat K. yönetimindeki TIR’la D-140 karayolu üzerinde Akyazı’ya bağlı Dokurcun Mahalle sınırları içinde kafa kafaya çarpıştı.

 

Meydana gelen kazada otobüs sürücüsü Barış Ö. ve yolculardan Saffet Ö. ile TIR sürücüsü İmdat K. yaralandılar. Yaralılar kaza mahalline gelen 112 ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Ağır yaralanan TIR sürücüsü İmdat K. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alırken diğer iki yaralı da Akyazı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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