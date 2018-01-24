Zeytin Dalı'nda 5. gün! Savaş uçakları vuruyor

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör yapılanmalarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı

Bu haber 2018-01-24 22:24:15 eklenmiş ve 85 kez görüntülenmiştir.

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör yapılanmalarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nda 4 günlük hedefe 2 günde ulaşıldı. 170 hedef imha edildi, 15 nokta örgütten alındı. Zeytin Dalı Harekatı, dördüncü gününde devam ederken, Özgür Suriye Ordusu askerleri, Afrin yakınlarında ele geçirdikleri köylerdeki PKK/YPG'lileri de bir bir teslim alıyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 5. gününde, terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki mevzileri ateş altına alındı. Ajanslara düşen son dakika haberine göre ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK'nın desteğiyle Afrin'in batısındaki El Hammam köyünü ve çevre tepeleri teröristlerden arındırdı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bölgedeki unsurlara saldırı amacıyla sızma girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi.

İşte Afrin'e huzur koridorunu açacak Zeytin Dalı operasyonunda saat saat yaşananlar...

ALMANYA: TÜRKİYE'NİN KARARINA BİZ KARIŞAMAYIZ

20:13 Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Afrin operasyonunda Alman üretimi Leopard tanklarının kullanılmasıyla ilgili "Türk tanklarının görevlendirilmelerine karışamayız" dedi.

TSK AÇIKLAMA YAPTI: EN AZ 287 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

19:13 TSK, Zeytin Dalı Harekatı sırasında şu ana kadar en az 287 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bugün ise 47 hedef, 27 TSK uçağıyla imha edildi.

PYD'DEN KİLİS'TE CAMİYE ROKETLİ SALDIRI: 2 CAN KAYBI VAR

18:30 Suriye'nin Afrin bölgesinden terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca ateşlenen roket Kilismerkezde Çalık Camii’nde namaz kılan cemaatin üzerine düştü. İlk gelen bilgilere göre, 1'i Suriyeli 2 sivil şehit oldu, 5 vatandaş ise yaralı.

ABD'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

17:02 ABD'li mevkidaşıyla yaptığı görüşmeyi anlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Tillerson, 30 kilometrelik güvenli hat önerisi yaptı. 'Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemeyiz' dedi” ifadesini kullandı.

16:30 ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü askeri operasyon ele alındı.

16:24 Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır hattına askeri sevkiyat devam ediyor. Çeşitli illerden Hatay'a ulaşan tank ve askeri araçlar, sınır hattına sevk edildi.

16.00 : ÖSO'ya bağlı Kuzey Tugayı,Afrin batısındaki Raco bölgesinde ele geçirdiği PKK'ya ait doçka silahının fotoğrafını paylaştı.

15.30 : Zeytin Dalı Harekâtı'nın 5. gününde ele geçirilen nokta sayısı 20 oldu.

15:15: Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı.''Suriye'de ABD ile karşı karşıya geleceğimizi düşünmüyorum'' diyen Bozdağ, Suriye hava sahasının kullanılmaya devam edileceğini belirtti. Bekir Bozdağ, ''Barış gelecekse ABD ve Rusya ile işbirliğine hazırız'' diye konuştu.

13: 57 TSK ve ÖSO'nun kritik Burseya Dağı’ndaki ilerleyişine ilişkin yeni görüntüler geldi. Bölgeden kaydedilen görüntülerde ÖSO birliklerinin bir YPG’li ele geçirdiği görülüyor. ÖSO unsurları, çevrede bulunan bir tünelde 20 kişinin bulunduğunu söyleyen YPG’li teröriste bir şey yapmayacaklarını söylüyor. Ulaşılan bölgedeki bir yapıda terör örgütü YPG'nin flaması olduğu görülüyor.

214 HEDEF YERLE BİR EDİLDİ

14:19: Başbakan Binali Yıldırım: "Şu ana kadar planlandığı gibi operasyon devam ediyor. 214 hedef vurulmuş, etkisiz hale getirilmiştir. Alanda temizlik çalışmaları sürüyor"

14.00 : Cinderes bölgesinde sıcak çatışma sabahtan bu yana devam ederken, Türk savaş uçakları ve helikopterler terör mevzilerini yoğun bombardımana tutuyor. Reyhanlı'ya roketlerin atıldığı bölgede Hammam köyünü YPG'li teröristlerden alan Türk ordusu ve ÖSO, içeri doğru ilerliyor. Türk savaş uçakları ayrıca güney cephesinde Basufan ve çevresini vuruyor. Basufan, muhaliflerin bulunduğu İdlib'in hemen üstünde yer alıyor. Sabah saatlerinde de doğudaki Afrinbarajı çevresindeki terör kampları imha edildi.

2 ASKER YARALANDI

13:33: Suriye'nin Afrin kenti kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 2 Türk askeri yaralandı. Yaralı askerler, Gülbaba Köyü Sınır Tahliye Noktası'na getirilerek, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

13:06: Hatay'da, Suriye sınırındaki bazı alanlar 15 gün boyunca özel güvenlik bölgesi olarak belirlendi.

11.50 : Dakikalar önce Hatay'daki tanklar ve zırhlı araçlar sınırı geçerek Afrin'e doğru ilerlemeye başladı.

11.45 : Reuters'a konuşan üst düzey bir SDG (PKK'nın başını çektiği ve ABD'nin DAEŞ'e karşı ittifak yaptığı paravan örgüt) yetkilisi, onlarca yabancının Türkiye'ye karşı kendi saflarında olduğunu itiraf etti. Habere göre; ABD, İngiltere ve Almanya vatandaşları da terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD için çatışmalara giriyor.

HARİTA DEĞİŞTİ

11.35 : Afrin harekâtında son durumu gösteren harita ÖSO tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. Haritada Türk askeri ve ÖSO güçlerinin yedi ayrı noktadan terör hatlarını yardığı görülüyor.

YARALI ÖSO ASKERLERİ HATAY'A GETİRİLDİ

10:55 Zeytin Dalı Harekatı'na katılan ÖSO birliklerine bağlı askerlerden yaralananlar Hatay'daki çeşitli hastanelere getirilerek tedavi altına alındı.

KİLİS'TEN GÖRÜLÜYOR

10:44 Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın 5. gününde terör örgütü PYD/PKK mevzileri havadan ve karadan yapılan bombardımanla etkisiz hale getirilmeye devam ediyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 5. gününde Türk savaş uçakları havadan, fırtına obüs ve ateş destek vasıtalarıyla karadan PYD/PKK mevzilerini ateş altına alıyor. Belirlenen hedefler, yapılan bombardımanla etkisiz hale getiriliyor.

Yapılan bombardımanın ardından yükselen dumanlar, Kilis'in sınır köylerinden de görülüyor.

BÖLGEYE ZIRHLI ARAÇ SEVKİYATI DEVAM EDİYOR

10:00 Çatışmaların şiddetlendiği bölgeye zırhlı araçların sevkiyatı devam ediyor.

TERÖR PROPOGANDASI YAPAN 11 KİŞİ TUTUKLANDI

09:45 Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medya paylaşımlarıyla PYD/PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 150 kişiden 11'i tutuklandı.

TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI TERÖR HEDEFLERİNİ VURUYOR

09:30 Afrin'de Türk savaş uçakları terör hedeflerini vuruyor. Türk jetlerinin bu sabah terör mevzilerini vurması, televizyonların canlı yayınında ekrana geldi. Habertürk televizyonu kameramanı o anları kaydetti. Savaş uçaklarının vurduğu bölgelerden biri, Afrin'in kuzeyindeki 17 Nisan barajı çevresinde yer alan terör mevzileri.

AFRİN HAREKATI'NA SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNAN 8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



09:00 Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bölgedeki unsurlara saldırı amacıyla sızma girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi.

SINIR HATTINDA "ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ" UYGULAMASI

08:30 Hatay'ın Hassa ilçesinde Suriye sınırındaki bazı alanlar, 15 gün boyunca özel güvenlik bölgesi olarak belirlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Hatay Valiliğinin emriyle ilçe hudutlarındaki bazı noktaların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.

KATAR'DAN ZEYTİN DALI HAREKATI'NA DESTEK

07:00 Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Muhammed Al-Attiyah, mevkidaşı Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'yi telefonla arayarak, Türkiye'nin Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği "Zeytin Dalı Harekâtı"nda Türkiye'yi sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

"EN AZ 260 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

22.30: Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. gününde TSK'dan yapılan yazılı açıklama, harekatıp planlandığı gibi ilerlediği bildirildi. Açıklama özetle şöyle denildi:

"Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekâtı" planlandığı şekilde devam etmektedir.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Bununla beraber şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."