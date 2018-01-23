BİR GECEDE AYNI İŞ YERİNİ ÜÇ KEZ SOYDULAR

Akyazı Cumhuriyet mahallesinde işyeri merkezinde bulunan bir iş yerini hırsızlar aynı

Bu haber 2018-01-23 22:55:06 eklenmiş ve 45 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Cumhuriyet mahallesinde işyeri merkezinde bulunan bir işyerini hırsızlar aynı gece üç gelip soydular. Bilişim teknolojileri üzerine ticaret yapan Yunus Emre Asanın işyerinin önüne 22.30 sularında gelen hırsızlar önce etrafı kolaçan etti, güvenlik kamerasını tavana doğru çevirdi ve işyerinin önünden ayrıldı. Hırsızlar aynı işyeri önüne bu defa saat 00.00 da tekrar gelip kapıyı kırarak içeri girdiler ve dizüstü bilgisayar, elektronik eşya ve telefonları alıp kayıplara karıştılar. Aynı işyerine üçüncü kez gelen hırsızlar bu defa ikinci gelişlerinde alamadıkları elektronik eşyaları alıp bir kez daha sırra kadem bastılar.

Sabahleyin işyerini açmaya gelen mal sahibi Yunus Emre Asan, işyerinin soyulduğunu görür görmez durumu hemen Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Olay mahalline gelen Emniyet mensupları, mahalde inceleme yapıp parmak izi aldılar ve tüm görüntü kayıtlarını da alarak Emniyet Müdürlüğüne geri döndüler.

Görüntü kayıtlarını inceleyen Polis hırsızlık olayının saniye saniye görüntülendiğini gördü ve görüntülerden yola çıkarak iki hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.