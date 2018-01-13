BAŞER VE BİRİNCİDEN BASINA ZİYARET

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Muzaffer Başer ve MHP Akyazı İlçe eski Başkanı Ahmet Birinci

Bu haber 2018-01-13 09:51:41 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Muzaffer Başer ve MHP Akyazı İlçe eski Başkanı Ahmet Birinci 10 Ocak çalışan gazeteciler bayramı nedeniyle Yenigün Gazetesi temsilcisi Salim Özyılmaz, Yenihaber Gazetesi temsilcisi Kenan Certel ve Bizim Sakarya Gazetesi temsilcisi Alaattin Onur’un bir arada olduğu bir zamanda bir ziyaret yaptılar.

Ziyarette konuşan Başer ve Birinci 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günümüzü tebrik ettiler ve basının hür olması konusunda fikir birliği oluşturdular.

Akyazı’da basının çok güçlü olduğu fikrinde de birleşen Başer ve Birinci, bu durumun Akyazı için bir şans olduğunu söyleyerek, Akyazı’nın bundan yararlanması gerektiğinin altını çizdiler ve basın mensuplarına başarı dileklerini ilettiler.

Ziyaret sırasında bir arada olan Gazetelerin Akyazı temsilcileri Salim Özyılmaz, Kenan Certel ve Alaattin Onur’da yapılan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve ziyareti yapanlara teşekkür ettiler.