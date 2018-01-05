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AKYAZI CUMHURİYET ANA OKULUNDA TOPLU YAŞ GÜNÜ KUTLAMASI

AKYAZI CUMHURİYET ANA OKULUNDA TOPLU YAŞ GÜNÜ KUTLAMASI

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AKYAZI CUMHURİYET ANA OKULUNDA TOPLU YAŞ GÜNÜ KUTLAMASI

Kısa adı ACA Olan ilklerin okulu Akyazı Cumhuriyet Ana Okulunda
Bu haber 2018-01-05 20:57:25 eklenmiş ve 91 kez görüntülenmiştir.

Kısa adı ACA Olan ilklerin  okulu Akyazı Cumhuriyet Ana Okulunda bugün toplu yaş günü kutlaması vardı.

 "İYİ Kİ DOĞDUNUZ ÇOCUKLAR" sloganı ile kutlanan yaş günü tam bir festival havasında cereyan etti. Çocuklar bir yaş daha büyümenin coşkusu ile doyasıya oynadılar.

Okul Müdürü Fetih Çabukoğlu neden toplu yaş günü kutladıklarını şu şekilde açıkladı.  “Okulumuzda bireysel doğum günleri kutlanmasına izin vermediğimizden Toplu Doğum Günü kutluyoruz. Bu yılki kutlamamızı da bugün gerçekleştirdik. Geleceğimizin, Büyük Türkiye’nin Temel Taşı olacak olan çocuklarımıza Sağlıklı, başarılı, çalışkan, milli manevi duygularına sahip çıkan, Devletini her fırsatta temel bilen evlatlar olmasını temenni ederiz. İYİ Kİ DOĞDUNUZ İYİ Kİ VARSINIZ ÇOCUKLAR... Aileniz ve sevdiklerinizle nice yillarınız olsun”

 
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