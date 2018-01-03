Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
21:29 -
AKYAZI AKP’DEN VALİ BALKANLIOĞLU’NA ZİYARET ..
21:25 -
AKP TEŞKİLATI AZO’YU ZİYARET ETTİ ..
21:21 -
LİNÇ EDİLMEKTEN KURTARILAN GENÇ SAVCILIĞA BAŞVURDU..
17:14 -
BELEDİYE BAŞKANI AKCAN’DAN 2017 YILININ YILDIZLARI..
16:59 -
SAKARYA TRAC VALİ BALKANLIYI ZİYARET ETTİ ..
16:57 -
AKYAZILILAR SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANILIYOR ..
16:54 -
BELEDİYE MECLİSİ 2018 YILININ İLK TOPLANTISNI YAPT..
16:49 -
BAYRAKTAR: FABRİKA ZİYARETLERİNE DEVAM ..
00:06 -
HOCAMIZ ASKERE GİTTİ BİZE KİM NAMAZ KILDIRACAK ..
20:02 -
ALAAĞAÇSPOR KARAPÜRÇEKSPORA GOL YAĞDIRDI 7-1 ..
RSS
/
XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AKYAZI AKP’DEN VALİ BALKANLIOĞLU’NA ZİYARET
AKP TEŞKİLATI AZO’YU ZİYARET ETTİ
LİNÇ EDİLMEKTEN KURTARILAN GENÇ SAVCILIĞA BAŞVURDU
BELEDİYE BAŞKANI AKCAN’DAN 2017 YILININ YILDIZLARINA ÖDÜL
SAKARYA TRAC VALİ BALKANLIYI ZİYARET ETTİ
AKYAZILILAR SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANILIYOR
LİNÇ EDİLMEKTEN KURTARILAN GENÇ SAVCILIĞA BAŞVURDU
Bu haber
2018-01-03 21:19:33
eklenmiş ve
17
kez görüntülenmiştir.
Tweetle
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız
:
E-Mail
:
Başlık
:
Yorumunuz
:
Güvenlik
:
Değiştir
Toplam 0 yorum.
Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
21:21 -
LİNÇ EDİLMEKTEN KURTARILAN GENÇ SAVCILIĞA BAŞVURDU
...
21:21 -
LİNÇ EDİLMEKTEN KURTARILAN GENÇ SAVCILIĞA BAŞVURDU
31 Aralık 2017 Pazar günü saat 15.00 sıralarında Ümit Ö. adındaki...
21:21 -
LİNÇ EDİLMEKTEN KURTARILAN GENÇ SAVCILIĞA BAŞVURDU
...
23:30 -
DR. CEVAT YILDIRIM “BİZİM FETO İLE BİR BAĞLANTIMIZ YOKT
Adil Öksüz'ün tutuklu olan kayınpederi Cevat Yıldırım'a yargılandığı...
12:29 -
MİRAS KAVGASI ÖLÜMLE SONUÇLANDI
Akyazı ilçesinde Miras nedeniyle Öz Ablası Nazmiye A.’yı Tüfekle vurarak...
22:35 -
ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN CAMLARINI YERE İNDİRDİ
Akyazı’nın Kuzuluk Mahallesi D-140 karayolu üzerinde bulunan bir alışveriş ...
Köşe Yazarları
‹
›
TÜMÜ +
Salim Özyılmaz
BASIN DIŞARI --SALİM ÖZYILMAZ
Basından Seçmeler
Burhan Özfatura'dan Arınç'a açık mektup
Sezai Matur
AKP’de gerçekten temizlik başladı mı?-- SEZAİ MATUR
Cuma Hutbeleri
KURBAN BAYRAMI-- Sakarya Müftülüğü
Kenan Certel
AKBALIK'TAN İDRİS AĞA GEÇTİ
Engin Senol
Ne Doğu’nun Ne de Batı’nın Namusu?
Gönül Dostu
MOBESE İŞİ İNTERNET SİTELERİNE Mİ KALDI
Muhsin Certel
SİYASİLERE ATATÜRK’TEN BİR DERS
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
HOCAMIZ ASKERE GİTTİ BİZE KİM NAMAZ KILDIRACAK
350 Kez Okundu
BELEDİYE BAŞKANI AKCAN’DAN 2017 YILININ YILDIZLARINA ÖD
261 Kez Okundu
SAKARYA TRAC VALİ BALKANLIYI ZİYARET ETTİ
246 Kez Okundu
AKYAZI AKP’DEN VALİ BALKANLIOĞLU’NA ZİYARET
116 Kez Okundu
BELEDİYE MECLİSİ 2018 YILININ İLK TOPLANTISNI YAPTI
37 Kez Okundu
Döviz Kurları
©
Copyright 2018
akyazı
. Tüm hakları saklıdır. Bu site
Gazi SOFT
haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ