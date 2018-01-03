Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AKYAZI AKP’DEN VALİ BALKANLIOĞLU’NA ZİYARET

AKYAZI AKP’DEN VALİ BALKANLIOĞLU’NA ZİYARET

AKP TEŞKİLATI AZO’YU ZİYARET ETTİ

AKP TEŞKİLATI AZO’YU ZİYARET ETTİ

LİNÇ EDİLMEKTEN KURTARILAN GENÇ SAVCILIĞA BAŞVURDU

LİNÇ EDİLMEKTEN KURTARILAN GENÇ SAVCILIĞA BAŞVURDU

BELEDİYE BAŞKANI AKCAN’DAN 2017 YILININ YILDIZLARINA ÖDÜL

BELEDİYE BAŞKANI AKCAN’DAN 2017 YILININ YILDIZLARINA ÖDÜL

SAKARYA TRAC VALİ BALKANLIYI ZİYARET ETTİ

SAKARYA TRAC VALİ BALKANLIYI ZİYARET ETTİ

AKYAZILILAR SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANILIYOR

AKYAZILILAR SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANILIYOR

LİNÇ EDİLMEKTEN KURTARILAN GENÇ SAVCILIĞA BAŞVURDU


Bu haber 2018-01-03 21:19:33 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
21:21 - LİNÇ EDİLMEKTEN KURTARILAN GENÇ SAVCILIĞA BAŞVURDU
...
21:21 - LİNÇ EDİLMEKTEN KURTARILAN GENÇ SAVCILIĞA BAŞVURDU
31 Aralık 2017 Pazar günü saat 15.00 sıralarında Ümit Ö. adındaki...
21:21 - LİNÇ EDİLMEKTEN KURTARILAN GENÇ SAVCILIĞA BAŞVURDU
...
23:30 - DR. CEVAT YILDIRIM “BİZİM FETO İLE BİR BAĞLANTIMIZ YOKT
Adil Öksüz'ün tutuklu olan kayınpederi Cevat Yıldırım'a yargılandığı...
12:29 - MİRAS KAVGASI ÖLÜMLE SONUÇLANDI
Akyazı ilçesinde Miras nedeniyle Öz Ablası Nazmiye A.’yı Tüfekle vurarak...
22:35 - ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN CAMLARINI YERE İNDİRDİ
Akyazı’nın Kuzuluk Mahallesi D-140 karayolu üzerinde bulunan bir alışveriş ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ