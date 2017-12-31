ALAAĞAÇSPOR KARAPÜRÇEKSPORA GOL YAĞDIRDI 7-1

Süper Amatör kümede mücadele eden Alaağaçspor sahasında Karapürçekspor ile yaptığı hazırlık maçını farklı kazandı. 7-1
Akyazı sentetik sahada yapılan karşılaşmada Alaağaçspor zayıf rakibi karşısında üstün bir oyun oynadı. Karapürçekspor tek golünü karşılaşmanın son dakikasında kazandı.
Her iki takım antrenörü de lig maçlarının haftaya başlayacağını belirterek bu hazırlık maçının oldukça yararlı olduğunu ve tüm oyuncularını deneme imkanı bulduklarını söylediler.
ALAAĞAÇSPOR -7
KARAPÜRÇEKSPOR -1
SAHA: AKYAZI SENTETİK
HAKEMLER: İSMAİL ÇAKIR ABDÜLKADİR AKMEŞE ALİ PEKTEMİZ
ALAAĞAÇSPOR: Doğan*** Fatih*** Ertuğrul *** Erdem*** Semih*** Berkay *** Yücel** (Mete**)Mustafa*** Yunus*** Oktay*** Enes***(Ali)
ANTRENÖR: Mustafa Demir
KARAPÜRÇEKSPOR: ilker** Sedat**(Onur**) Burak** (Emrah) Ersin** (Tarık **) Recep ** Metin** (Enes**) Burak** (Fatih**) Recep** (Burak**) Tarık** (Kadircan**) Alpaslan**
ANTRENÖR:İsmail Öztürk
GOLLER: Dk. 9-12 Enes, Dk.40 Mete, Dk. 55-75 Yusuf,Dk.65 Ertuğrul, Dk.70 Oktay, Dk. (Alaağaçspor) Dk. 90 Recep