ALAAĞAÇSPOR KARAPÜRÇEKSPORA GOL YAĞDIRDI 7-1

Süper Amatör kümede mücadele eden Alaağaçspor sahasında

Bu haber 2017-12-31 19:53:26 eklenmiş ve 153 kez görüntülenmiştir.

Süper Amatör kümede mücadele eden Alaağaçspor sahasında Karapürçekspor ile yaptığı hazırlık maçını farklı kazandı. 7-1

Akyazı sentetik sahada yapılan karşılaşmada Alaağaçspor zayıf rakibi karşısında üstün bir oyun oynadı. Karapürçekspor tek golünü karşılaşmanın son dakikasında kazandı.

Her iki takım antrenörü de lig maçlarının haftaya başlayacağını belirterek bu hazırlık maçının oldukça yararlı olduğunu ve tüm oyuncularını deneme imkanı bulduklarını söylediler.

ALAAĞAÇSPOR -7

KARAPÜRÇEKSPOR -1

SAHA: AKYAZI SENTETİK

HAKEMLER: İSMAİL ÇAKIR ABDÜLKADİR AKMEŞE ALİ PEKTEMİZ

ALAAĞAÇSPOR: Doğan*** Fatih*** Ertuğrul *** Erdem*** Semih*** Berkay *** Yücel** (Mete**)Mustafa*** Yunus*** Oktay*** Enes***(Ali)

ANTRENÖR: Mustafa Demir

KARAPÜRÇEKSPOR: ilker** Sedat**(Onur**) Burak** (Emrah) Ersin** (Tarık **) Recep ** Metin** (Enes**) Burak** (Fatih**) Recep** (Burak**) Tarık** (Kadircan**) Alpaslan**

ANTRENÖR:İsmail Öztürk

GOLLER: Dk. 9-12 Enes, Dk.40 Mete, Dk. 55-75 Yusuf,Dk.65 Ertuğrul, Dk.70 Oktay, Dk. (Alaağaçspor) Dk. 90 Recep