SAMİ KAFADAR YENİDEN BAŞKAN

Mimarlar Odası Sakarya Temsilciliği 18.dönem Olağan genel kurulu ve seçimleri

Bu haber 2017-12-30 23:43:00 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

Mimarlar Odası Sakarya Temsilciliği 18.dönem Olağan genel kurulu ve seçimleri 23-24 Aralık 2017 cumartesi ve pazar günleri temsilcilik binasında yapılan seçimlerde Akyazılı hemşehrimiz Sami Kafadar yeniden başkanlığa seçildi.

Mimarlar Odası Sakarya Temsilciliği 18.dönem (2017-2019) Olağan genel kurulu ve seçimleri 23-24 Aralık 2017 cumartesi ve pazar günleri temsilcilik binasında yapıldı.

Genel kurula Kocaeli şube başkan yardımcısı Füsun yılmaz, Gebze temsilcilik başkanı Özhan Öztürk, genel kurul ve seçim gözlemcisi Orhan Kadıoğlu ile birlikte çok sayıda delege ve misafir konuklar katıldı.

Faaliyet raporu, mesleki denetim raporu ve mali raporun görüşülüp onaylanmasıyla tamamlanan genel kurul sonrası, çarşaf listeyle girilen seçimlerde mevcut Başkan Sami Kafadar ve ekibi fire vermeden tekrar yönetim kurulu üyeliklerine seçildiler.

Kafadar ve Yönetim Kurulu üyeleri Adapazarı İlçe Seçim Kurulundan mazbatalılarını alarak göreve başladılar.

Başkan Sami Kafadar teşekkür konuşması yaptı

Sorumluluk alanlarımız içerisinde kamu kurumu niteliğinde toplum hizmetinde olan temsilciliğimiz, Sakarya mimarlarının haklarını koruma ve kollamanın yanı sıra, toplumun sağlıklı yaşam alanlarına kavuşmasını ilke edinerek şehrimizde imar ve şehircilik alanında çalışma ve faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, gerek kendi meslek disiplinimiz içerisinde ve gerekse kentteki tüm Kurum ve Kuruluşlar ile eleştiri yerine öneriyi, kavga yerine diyalogu, ayrışma yerine dayanışmayı kendimize temel prensip olarak seçmiş bulunmaktayız dedi.

önümüzdeki süreçte:

Kafadar, Kentler ve sorunlarına dair çeşitli programlar gerçekleştirecek bu programlardan ürettiğimiz projeler ile idare ve idarecileri şahıslarının ötesinde Kurumsal çalışma ortağı olarak görecek, bu ortaklıklarımızda da kentlinin katılımını olmazsa olmaz bir unsur olarak ele alacaklarını belirtti.