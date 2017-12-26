ADASU BOZUYOR DÜZELTMESİ VATANDAŞA KALIYOR

Akyazı’nın Kuzuluk Mahallesinde sürmekte olan alt yapı çalışmaları

Bu haber 2017-12-26 20:35:09 eklenmiş ve 41 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın Kuzuluk Mahallesinde sürmekte olan alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan ana yollar üzerinde geçici olarak yama yapan ADASU ekipleri, yama yapmadan önce yapacakları alan üzerinde yaptıkları temizlik çalışmasının sonucunda oluşan kirliliği temizlemeden çalışma alanından ayrılması Mahalle sakinlerini derinden üzüyor.

Temizliği yapması gereken bir kuruma bağlı olar ADASU tarafından çevrenin kirletiliyor olması ve başlatılan çalışmanın ardından ortaya çıkan kirliliği kaldırmaması hem göz zevkimizi bozuyor, hem çevremizde görüntü kirliliği oluşturuyor hem de kum, bordür taşı ve kepçeyle çıkarılan asfaltların yaya yolu üzerine bırakılması yüzünden o yolu kullanmakta olanların yaya yolu yerine araç yoluna inerek gidip gelmeleri can ve mal emniyeti bakımından sakıncalı olmasına rağmen o kum ve moloz yığınlarının kaldırılmaması dikkat çekici ve insanların canlarına kast eden bir durum olarak değerlendiriyoruz diyen Kuzuluk Mahalle sakinleri,ADASU yetkililerinden bu görüntü kirliliğinin kaldırılmasını beklediklerini söylüyorlar.