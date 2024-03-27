Yazıcıoğlu ölüm yıldönümünde anıldı

​​​​​​​25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi kurucu başkanı ve lideri merhum şehit Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde aynı kaz ada hayatlarını

25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi kurucu başkanı ve lideri merhum şehit Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde aynı kaz ada hayatlarını kaybedenlerin 15. ölüm yıldönümlerinde ülkenin her tarafında olduğu gibi Akyazı’da da anıldılar.

Büyük Birlik Partisi Akyazı işçe teşkilatı partilerinin kurucusu ve liderleri merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve diğer hayatlarını kaybedenler için Gazi Süleyman paşa cami önünde lokma dağıttı.

Teravih namazının ardından düzenlenen lokma dağıtım etkinliğine BBP İl Başkanı Cengiz Bayar, Akyazı İlçe başkanı Naim Yolcu ve BBP Akyazı belediye başkan adayı Osman Karaoğlan, partili yöneticilerle vatandaşlar katıldı.