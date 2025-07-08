Validen Şehit Ailesine ziyaret

​​​​​​​Sakarya Valisi Rahmi Doğan eşi Gülden Gülizar Doğan ile birlikte 18 Eylül 2024 tarihinde Ordu İlinde meydana gelen olayda şehit olan Akyazılı J.Assb. Çavuş Mehmet Fatih Çangır’ın Erenler

Sakarya Valisi Rahmi Doğan eşi Gülden Gülizar Doğan ile birlikte 18 Eylül 2024 tarihinde Ordu İlinde meydana gelen olayda şehit olan Akyazılı J.Assb. Çavuş Mehmet Fatih Çangır’ın Erenler İlçesindeki evlerine giderek anlamlı bir ziyaret yaptı.

Şehitlerimizi ve onların geride bıraktıkları ailelerini asla unutmayacağız diyen Vali Doğan geri bıraktığı ailesi bizlerin başımızın tacıdır Devletimizin bütün imkanları ile onların yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz ifadelerini kullandı.

Şehit Babası Turgut Çangır’da Sayın Valimiziun ve Muhterem eşlerinin yaptıkları bu ziyaret için kendilerine şahsım ve ailem adına teşekkür ediyorum dedi.