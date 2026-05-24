AKYAZI CHP’DEN KAMU OYUNA DUYURU

​​​​​​​Akyazı CHP yönetimi son gelkişmeler üzerine kamu oyuna duyurlmak üzere bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması şöyle:

” Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya İlçe Başkanları olarak, partimizin kurumsal kimliğine, örgüt iradesine, demokratik işleyişine ve delegelerimizin oylarıyla seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde yürütülen mücadeleye kararlılıkla sahip çıktığımızı kamuoyuna ilan ediyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi, gücünü saraylardan değil, üyelerinden, örgütlerinden ve halkın değişim iradesinden almaktadır.

Genel Merkezimize yönelik polis zoruyla gerçekleştirilen bu antidemokratik ve hukuksuz girişimi asla kabul

etmiyoruz.

Genel Merkezimizin tahrip edilmesini, partililerimize, il başkanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza ve milletvekillerimize plastik mermi ve gaz bombalarıyla saldırılmasını en güçlü şekildekınıyoruz.

Atatürk’ün partisine, örgüt iradesine ve halkın demokrasi umuduna yönelen bu saldırıyı tarih de seçmen de affetmeyecektir.