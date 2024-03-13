ÜLKÜCÜ GENÇLERDEN TRAFİKTE KALAN VATANDAŞLARA  İFTAR İKRAMI

​​​​​​​Akyazı Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı olarak, örnek bir davranış sergileyerek iftar saatinde trafikte yakalanan vatandaşlara oruçlarını açmaları için

Akyazı Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı olarak, örnek bir davranış sergileyerek iftar saatinde trafikte yakalanan vatandaşlara oruçlarını açmaları için ikramda bulundular.

Ülkü Ocakları başkanlığından bu konuda şu açıklama yapıldı

“Ramazan ayının bereketini ve paylaşmanın güzelliğini hemşehrilerimizle birlikte yaşadık. İftar saatine yakın Ormanköy ışıklarında trafikte kalan hemşehrilerimizin oruçlarını açmaları için gerçekleştirdiğimiz ikram dağıtımında, yüzlerce hemşehrimizle buluşma imkanı bulduk. Hemşehrilerimizin mutluluğu ve memnuniyeti bizleri de mutlu etti.

Bu vesileyle, Ramazan ayının tüm Türk İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ederiz.”