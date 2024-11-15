TRAFİK PARKTA TATİL KEYFİ

​​​​​​​Eğitimde ara tatilden yararlanmak isteyen çocuklar Akyazı Trafik parka adeta akın etti. Bir taraftan hocaların verdikleri trafik bilgilerinden yararlanan çocuklar diğer taraftan da park içinde

Eğitimde ara tatilden yararlanmak isteyen çocuklar Akyazı Trafik parka adeta akın etti. Bir taraftan hocaların verdikleri trafik bilgilerinden yararlanan çocuklar diğer taraftan da park içinde bulunan araç ve gereçlerden de yararlanarak eğlenme fırsatı buldular.

Trafik parkta görev yapan personel okulların tatile girmesi ve havaların da açık gitmesini fırsat bilen çocuklarımız parkımıza adeta akın etmişlerdir. Bizde çocuklarımıza hem trafik konusunda bilgi aktarımı yapıyoruz hem de çocuklarımızın park içindeki araç ve gereçlerimizi kullandırmak suretiyle onların eğlenmelerini sağlıyoruz dedi.