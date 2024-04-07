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Giriş Tarihi : 07-04-2024 00:47   Güncelleme : 07-04-2024 00:55

TRAC ÜYELERİ HENDEK BELEDİYE BAŞKANI İRFAN PÜSKÜLL'NÜN İFTARINA KATILDI

Başkanı İrfan Püsküllü’nün daveti üzerine  verilen 2. Halk iftarına katıldı.

TRAC ÜYELERİ HENDEK BELEDİYE BAŞKANI İRFAN PÜSKÜLL'NÜN İFTARINA KATILDI

Sakarya  Kısa adı TRAC Olan Radyo Amatörleri Cemiyeti üyeleri Hendek İlçesinin yeni Belediye Başkanı İrfan Püsküllü’nün daveti üzerine  verilen 2. Halk iftarına katıldı.

TRAC Derneği Başkanı Tahir Yurt’un çağrısı ile iftar yemeğine 40 üye katıldı.  Hendek ilçesi Kapalı Pazar yerinde verilen iftara katılım öyle kalabalık oldu ki organizasyonu düzenleyen görevliler kalabalık karşısında çaresiz kaldılar ve bir çok kişi sadece çorba ayran ve su ile iftarını açarak sofradan kalkmak zorunda kaldılar.

Bu istenmeyen durumdan oldukça rahatsız olduğu gözlenen Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü iftar çağrısına katılan Hendek’lilere masa masa dolaşarak teşekkür etti.

 
 
 
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