SOSYAL GELİŞİ MERKEZİNDE İLK VE ANA OKUL ÖĞRENCİLERİNE AKIL OYUNLARI VE BECERİ KURSLARI VERİLİYOR

​​​​​​​Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde İlk ve Ana okulu öğrencilerine yönelik akıl oyunları ve beceri kursları veriliyor.

Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde İlk ve Ana okulu öğrencilerine yönelik akıl oyunları ve beceri kursları veriliyor.

Konuralp İlkokulu Öğretmenlerinden Mustafa Çakmak tarafından verilen akıl oyunları kursunda öğrenciler çeşitli materyallerle hem oyun oynuyorlar hem de yaptıkları hamlelerle akıl yürütmeyi öğreniyorlar. İleriki günlerde ilçede yapılacak olan yarışmalara da hazırlanmış oluyorlar.

Kurs öğretmeni Mustafa Çakmak Bu kurslar öğrencilerin hayatlarında karşılaşacakları problemlerini çözme yolunda önemli beceriler kazanıyorlar. Problemlerini çözmede akıl yürütmeyi öğreniyorlar. Dedi.

Merkezdeki bir diğer kurs ta beceri geliştirme salonunda veriliyor. Buradaki kursta da çocuklar bir çok araç gereç kullanarak çeşitli eserler oluşturuyorlar.

Kurs Öğretmeni Seyma Bayrak beceri kursları ile çocuklarımıza malzemeleri tanıma, araç gereçleri kullanma, iş ve işlemlerin sırasını öğrenme ve bir eseri oluşturarak bundan gurur duymayı ve kendilerini daha rahat ifade edebilmeyi öğreniyorlar şeklinde konuştu.