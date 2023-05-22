SAKTİM başkanı Adem Kılıç  Sanayi Sitesi Derneğini ziyaret etti

Kısa süre önce kurulan ve merkezi Akyazı olan Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) yönetim kurulu başkanı Adem Kılıç, üyesi de olduğu Akyazı Sanayi Sitesi

Kısa süre önce kurulan ve merkezi Akyazı olan Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) yönetim kurulu başkanı Adem Kılıç, üyesi de olduğu Akyazı Sanayi Sitesi Koruma, Kollama ve Yaşatma Derneğine giderek yönetim kurulu başkanı Ömer Çetin Sarı ve başkan vekili Ayhan Öztemel’i ziyaret etti.

Ziyarette SAKTİM yönetim kurulu başkanı Kılıç, kuruluşundan itibaren ve özellikle de soy yaşanan Kahraman Maraş başta olmak üzere 11 İli kapsayan asrın depreminde yaptıkları çalışmalar hakkında ve gelecekle ilgili projeleri ile ilgili Dernek başkan ve başkan vekiline bilgiler verdi ve SAKTİM’e kazandırmak istediği kurtarma aracı için destek talebinde bulundu.

Akyazı Sanayi Sitesi Dernek başkanı Ömer Çetin Sarı’da aynı zamanda derneklerinin üyesi de olan SAKTİM yönetim kurulu başkanını derneklerinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi ve timine kazandırmak istediği kurtarma aracı için de dernek olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini sözlerine ekledi.