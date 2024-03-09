S.A.B.A.H. DERNEĞİNDEN ÇIRAKLARA YANGIN EĞİTİMİ

​​​​​​​Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama, arama kurtarma derneği 11 yıldan

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama, arama kurtarma derneği 11 yıldan beri verdiği eğitimlerine devam ediyor.

Derneğin bu haftaki eğitimi Akyazı sanayisinde çalışan ve Çıraklık Eğitim Merkezinde öğrenimlerine devam eden çırak ve kalfalara yangın eğitimi verdi.

S.A.B.A.H. Derneğinin Merkezinde Dernek Başkanı ve Çağatay Bölükbaşı tarafından verilen Afet Farkındalık ve Yangın bilgisi ve söndürme konularında teorik ve uygulamalı olarak düzenlenen seminer oldukça verimli geçti.