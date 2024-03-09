Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 09-03-2024 22:35

S.A.B.A.H. DERNEĞİNDEN ÇIRAKLARA YANGIN EĞİTİMİ

​​​​​​​Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama, arama kurtarma derneği  11 yıldan

S.A.B.A.H. DERNEĞİNDEN ÇIRAKLARA YANGIN EĞİTİMİ

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama, arama kurtarma derneği  11 yıldan beri verdiği eğitimlerine  devam ediyor.

Derneğin bu haftaki eğitimi Akyazı sanayisinde çalışan ve Çıraklık Eğitim Merkezinde öğrenimlerine devam eden çırak ve kalfalara yangın eğitimi verdi.

 S.A.B.A.H.  Derneğinin  Merkezinde  Dernek Başkanı ve Çağatay Bölükbaşı tarafından verilen  Afet Farkındalık ve Yangın bilgisi ve söndürme konularında teorik ve uygulamalı olarak düzenlenen seminer  oldukça verimli geçti.

 
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