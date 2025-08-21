Reşadiyespor yeni sezona merhaba dedi

​​​​​​​Akyazı’nın amatör küme takımlarından biri olan Reşadiyespor yeni sezonu sade bir törenle açtı. Antrenör Şamil Özcan, yardımcıları Selman Hikmet ve Talha Bayrak’ın yönetiminde lig sezonunu

Akyazı’nın amatör küme takımlarından biri olan Reşadiyespor yeni sezonu sade bir törenle açtı. Antrenör Şamil Özcan, yardımcıları Selman Hikmet ve Talha Bayrak’ın yönetiminde lig sezonunu aç an Reşadiyespor’da hedef şampiyonluk olarak belirlendi.

Ballıkaya’da yapılan turnuvada maç izlerken geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Ömer Gör’ü de unutmayan Reşadiyespor yönetimi, bu yıl ki mücadelemizi onun içinde yapacağız açıklaması yaptı.

Kulüp başkanı Tuncay Er, güçlü bir kadroya sahibiz. Uyumlu da bir yönetim ve teknik heyetimiz var. Bütün bunlar birleştiğinde başarı mutlaka gelir dedi ve bu yıl şampiyon olmak ana hedefimizdir dedi.