RATED’DE KONGRE ADIYAMAN GÜVEN TAZELEDİ

​​​​​​​Sakarya Radyo, Televizyon ve internet yayınları Derneği (Rated) 8. Olağan genel kurul toplantısını yaptı.

Sakarya Radyo, Televizyon ve internet yayınları Derneği (Rated) 8. Olağan genel kurul toplantısını yaptı.

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti konferans salonunda yapılan kongrede mevcut başkan Remzi Adıyaman güven tazeleyerek tekrar başkanlığa seçildi.

Çok sayıda radyo, televizyon, gazetelerde çalışanların katıldığı kongre olgun bir havada gerçekleşti.

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur gazeteci ve Halk54 İnternet sitesi sahibi Hüseyin Cumali kongrede birer konuşma yaptılar.

Kongrede güven tazeleyerek tekrar başkan seçilen Remzi Adıyaman kongreye katılanlara teşekkür ederek sektörümüzün kalkınması ve karşılaştığı zorlukları yenmesi için çok çalışacaklarını söyledi.

Yapılan seçimler sonunda derneğin yeniden seçilen yönetimi şu isimlerden oluştu.

YÖNETİM KURULU ASİL: Hüseyin Remzi Adıyaman, Zafer Büyü, Rukiye İnak Bülbül, Aysel Uzun, Namık Cihan, Muammer Altıok ve Adem Gün

DENETLEME KURULU: Murat Uygun, Sedat Balta, Ahmet Bağ

İSTİŞARE KURULU: Şaban Mergül, Güven Hasbaş, Turan Çatalbaş, Hüseyin Cumali, Ferhun Tarım, Yahya Bakır ve Hüseyin Özçelik