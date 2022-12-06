POLİS EŞİ 2 ÇOCUK ANNESİ SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Alınan bilgiye göre olay sabah saatlerinde Akyazı Konuralp Mahallesi 2017 nolu sokaktaki 3 katlı apartmanın 3. Katında meydana geldi.

Akyazı'da yaşayan 41 yaşındaki kadın, polis memuru eşi çocuklarını okula götürdüğü sırada tabancayla kendini vurarak intihar etti.

Alınan bilgiye göre olay sabah saatlerinde Akyazı Konuralp Mahallesi 2017 nolu sokaktaki 3 katlı apartmanın 3. Katında meydana geldi.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ş.A. sabah kahvaltı sonrası 9 yaşındaki çocuğunu okula getirmek için evden çıktı.

Çocuğunu okula bırakan polis memuru Ş.A. uzun zamandır psikolojik tedavi gören eşi Y.A.’ı yerde hareketsiz görünce vurulmuş olduğunu anlayıp ambulans çağırdı.

Olay yerine gelen ambulans Sağlık ekipleri 2 çocuk annesi Y.A.’ın öldüğünü belirledi.

Olay yerine ölenin polis eşi olması nedeniyle Jandarma olay yeri ekipleri incelemede bulunurken Nöbetçi savcı olay yerine gelerek gerekli incelemelerde bulunuyor.

Çocuklarının küçüğü ilkokulda büyüğü ise üniversitede okuyan Y.A.'ın cenazesi evdeki işlemler sonrası Akyazı Devlet Hastanesi morguna oradan da muhtemelen kesin ölümünün belirlenmesi için otopsi sonrası toprağa verilecek.