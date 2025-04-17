Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 17-04-2025 21:59

PARİS ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ SUNPARADiSE FABRİKASINI GEZDİ

​​​​​​​Akyazı’da Bazı sanayi kuruluş temsilcilerince hayata geçirilen “SANAYİCİ-ÖĞRENCİ EL ELE” Projesi kapsamında  orta okul 7. Sınıf öğrencilerinin sanayi kuruluşlarındaki çalışmaları

PARİS ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ SUNPARADiSE FABRİKASINI GEZDİ

Akyazı’da Bazı sanayi kuruluş temsilcilerince hayata geçirilen “SANAYİCİ-ÖĞRENCİ EL ELE” Projesi kapsamında  orta okul 7. Sınıf öğrencilerinin sanayi kuruluşlarındaki çalışmaları yerinde görmesi, bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi çalışmalarında Akyazı Paris Ortaokulu öğrencilerinden seçilen 10 öğrenci geçtiğimiz gün Akyazı İlçesinin önemli kuruluşlarından olan SUNPARADİSE  fabrikasını gezdi.

Öğretmenleri ile birlikte fabrikaya gelen öğrenciler görevliler tarafından giriş kapısında karşılanarak eğitim salonuna getirildiler.

Eğitim salonunda Fabrikanın insan kaynakları yetkilileri Sedat Köse, Fahrettin Karaduman ve Sena Tekal sinevizyon destekli  tanıtımlarını gerçekleştirdiler.

Üretiminin büyük bir bölümünün ihraç edildiği SUNPARASİDE aliminyum tesislerinde verilen eğitimde üretimden ihracata kadar olan sipariş alımı, projelendirme, üretim-malzeme-planlama, sevkiyat, lojistik, finans, teslimat ve montaj konularında bilgi verildi.

Daha sonra öğrenciler yetkililer nezaretinde Fabrikada yapılan üretimleri gerçekleştiren işçiler i iş başında izlediler. Daha sonra da fabrika bahçesine inilerek üretimlerden örnekleri  inceleme imkanı buldular.

Fabrika genel Müdürlüğünü Çağatay Bölükbaşı’nın yaptığı  bu gezide bir iş yerinde disiplinli çalışmanın yanında kurallara uyulmasının ne kadar önemli olduğu öğrencilerin dikkatinden kaçmadı.

SUNPARADiSE tesislerinde “Kış bahçeleri, katlanır sistemler, sürme sistemleri, Pencere-kapı, balkon sistemleri ve ful camlı sistemler” üretiliyor.

 

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