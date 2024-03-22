​ORMAN HAFTASI AKYAZI’DA DA KUTLANDI

​​​​​​​21 Mart Dünya Ormancılık Günü kapsamında her yıl 21 - 26 mart tarihleri arasında Orman Haftası çeşitli etkinliklere Akyazı’da da kutlandı.

Ormanlarımızın faydalarının anlatıldığı eğitim çalışmalarında bilhassa okullarımızdaki genç nesillere hitab edilmekte ve okul bahçelerine dikilen fidanların bakımı onlara emanet edilmektedir.

Gelecek nesillerimize temiz bir çevre ve yaşanabilir bir dünya bırakmanın yolu, su kaynaklarımızı korumanın yolu, toprak erozyonunu önlemenin yolu, temiz hava solumamızın yolu, sessizce çığlık atan ormanlarımızın sesini duymak, ormanlarımızı korumak, geliştirmek ve orman alanlarımızı genişletmekten geçmektedir.

Akyazı’daki kutlamalarda 21 Mart günü Akyazı Orman İşletme Müdürü Mehmet Onur Gürkan ve beraberindeki ekiple birlikte Osmanbey Mahallesindeki Nahit Menteşe orta okulunda öğrencilerle birlikte okul bahçesine 200 adet fidan dikerek can suyu verdiler. Ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verdiler.

22 Mart Cuma Günü de Gazisüleyman Paşa Camii önünde vatandaşlara çeşitli meyvelerden oluşan 2000 adet fidanı halka dağıtıldı.