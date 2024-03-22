Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 22-03-2024 16:28

​ORMAN HAFTASI AKYAZI’DA DA KUTLANDI

​​​​​​​21 Mart Dünya Ormancılık Günü kapsamında her yıl 21 - 26 mart tarihleri arasında Orman Haftası çeşitli etkinliklere Akyazı’da da kutlandı. 

​ORMAN HAFTASI AKYAZI’DA DA KUTLANDI

Ormanlarımızın faydalarının anlatıldığı eğitim çalışmalarında bilhassa okullarımızdaki genç nesillere hitab edilmekte ve   okul bahçelerine dikilen fidanların bakımı onlara emanet edilmektedir.

Gelecek nesillerimize temiz bir çevre ve yaşanabilir bir dünya bırakmanın yolu, su kaynaklarımızı korumanın yolu, toprak erozyonunu önlemenin yolu, temiz hava solumamızın yolu, sessizce çığlık atan ormanlarımızın sesini duymak, ormanlarımızı korumak, geliştirmek ve orman alanlarımızı genişletmekten geçmektedir.

Akyazı’daki kutlamalarda  21 Mart günü Akyazı Orman İşletme Müdürü Mehmet Onur Gürkan ve beraberindeki  ekiple birlikte Osmanbey Mahallesindeki Nahit Menteşe orta okulunda  öğrencilerle birlikte okul bahçesine 200 adet fidan dikerek can suyu verdiler. Ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verdiler.

22 Mart Cuma Günü de Gazisüleyman Paşa Camii önünde vatandaşlara çeşitli  meyvelerden oluşan 2000 adet fidanı halka dağıtıldı.

 
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