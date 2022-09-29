MUHTARLAR DERNEĞİNDE SEDAŞ MÜDÜRÜNÜN ALINMASINA TEPKİ İSTİFASI

Geçtiğimiz günlerde Akyazı Sedaş müdürü Murat Pehlivan ani bir kararla görevden alındı. Sedaş müdürünün görevden alınması sonrası Akyazılı bazı muhtarlar olaya tepki gösterdiler.

Geçtiğimiz günlerde Sedaş Müdürü Murat Pehlivan’ın görevden alınmasının ardından başlayan tartışma sonrası 2 Mahalle Muhtarı Akyazı Muhtarlar Derneği üyeliğinden istifa ettiler.

Geçtiğimiz günlerde Akyazı Sedaş müdürü Murat Pehlivan ani bir kararla görevden alındı.Sedaş müdürünün görevden alınması sonrası Akyazılı bazı muhtarlar olaya tepki gösterdiler.

Akyazı Muhtarlar Derneğinin olaya duyarsız kaldığını iddia eden Mansurlar Muhtarı Nuri Sert, Ballıkaya Muhtarı Cabbar Saka, Salihiye Muhtarı Mustafa Yıldırım, Güvençler Muhtarı Ali Çabuk, Pazarköy Muhtarı Zekeriya Akcan, Merkez Yeniköy Muhtarı Necmi Saka ve Madenler Muhtarı Ali Der’den oluşan 7 Mahalle Muhtarı Akyazı Muhtarlar Derneği üyeliklerinden istifa ettiler.

Akyazı Muhtarlar Derneğinden yapılan açıklamada Sedaş kurumlar arasında kendi inisiyatifinde bir değişiklik yaptı, Bunun Akyazı’daki siyasilerle veya Muhtarlar derneği ile bir alakası yok bunu istifa eden arkadaşlarımızda iyi biliyor istifa eden 7 muhtardan 5’ine işlem yapıldı ifadeleri kullanıldı