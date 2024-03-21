MUHTAR ÇAKMAKÇI FARKINDALIK GÜNÜNÜ KUTLADI

​​​​​​​Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Orta Mahallenin başarılı Muhtarı Murat Çakmakçı yayınladığı mesajla 21 Mart downsendromu farkındalık gününü kutladı.

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Orta Mahallenin başarılı Muhtarı Murat Çakmakçı yayınladığı mesajla 21 Mart downsendromu farkındalık gününü kutladı.

Muhtar Çakmakçı mesajında “dünyaya kattığınız güzellikleri farkındayız ve yanınızdayız. Hayata farklı güzellikler katan, güçlü enerjileriyle bize güç veren “downsendromlu” büyüklerime, kardeşlerime Rabbimden hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Mahallimizin gülleri iyi ki varlar” ifadelerini kullandı.

Muhtar Çakmakçı mesajında mahallesinde yaşayan downsendromlu Osman Bahadır ve Hurşit Yanık’la birlikte çektirdiği fotoğrafı kullanması da dikkat çekti.