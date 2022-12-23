Millî Eğitim Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde aktif olarak hizmet veren Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı İstasyon Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi ile Serdivan Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezinde hizmet alan vatandaşlara yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde aktif olarak hizmet veren Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı İstasyon Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi ile Serdivan Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezinde hizmet alan vatandaşlara yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda kurs ve seminerler düzenlenecek.

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İş Birliği Çalışması Yönergesi doğrultusunda ve hayat boyu öğrenme esasları çerçevesinde hazırlanan protokol, İl Millî Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Aziz Öğütlü tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde İstasyon Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi ve Serdivan Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezlerinde yetişkinlere yönelik kursların açılması ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından bu kurslara eğitimci desteği sağlanması hedefleniyor.

İl Millî Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, eğitim kurumlarında ve diğer alanlarda öğrenci ve öğretmenlerimize yönelik gerçekleştirilen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirterek imzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu. İmzalanan protokolle beraber sürdürülen iş birliklerinin daha ileri bir boyuta taşınacağına değinen Savaşçı, kamu kurumlarının birbirlerinin imkânlarından karşılıklı olarak yaralanmasından önemli katkılar elde edildiğini belirterek başta İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Aziz Öğütlü olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen imza protokol töreninde düşüncelerini ifade eden İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Aziz Öğütlü, bu protokolün hayırlı olmasını dileyerek İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa birçok etkinliğin düzenlendiğini belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.