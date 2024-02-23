MHP’nin meclis sayısı 5’e çıktı

​​​​​​​Cumhur ittifakı içinde yer alan MHP Akyazı’nın 2019-2024 döneminde 4 olan meclis üyesi aday sayısı bu seçimde 5’e yükseltildi.

Cumhur ittifakı içinde yer alan MHP Akyazı’nın 2019-2024 döneminde 4 olan meclis üyesi aday sayısı bu seçimde 5’e yükseltildi.

Hazırlanan ve İlçe Seçim Kurulu başkanlığına sunulan 25 kişilik meclis listesinde (3’ü kontenjan) MHP’li adaylardan Murat Öz 4, Şamil Türkan 9, Sefa Çakır 14, Ahmet Çetin 18 ve Uğur Bilgiç de 22. Sırada yer buldu.

MHP bu seçim döneminde bir önceki dönemde meclis üyesi olarak görev yapan 4 üyeden sadece birini (Ahmet Çetin) yeni listeye aldı. Diğer üç aday Ergün Öztürk, Furkan Çakıroğlu ve İksan Özcan’ın yeni dönem için görev talep etmedikleri o nedenle listeye alınmadıkları öğrenildi.

MHP İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu yeni bir kadro, yeni bir şevkle Cumhur ittifakına sadık bir şekilde seçimlere hazırlanıyoruz. Başlattığımız çalışmaların karşılığını 31 Mart günü yapılacak olan seçimde zaferle alacağımıza olan inancımız tamdır dedi ve Akyazılılardan da destek istedi.