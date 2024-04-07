KUZULUK’TA İMECE USULÜ MEZARLIK TEMİZLİĞİ

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Şose Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk ve Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı aldıkları ortak kararla iki mahallenin ortak kullandığı

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Şose Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk ve Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı aldıkları ortak kararla iki mahallenin ortak kullandığı Şose Mahallesinde bulunan Merkez Mezarlıkta imece usulü bayram temizliği yaptılar.

Her iki mahalle muhtarı sosyal medya hesaplarından yaptıkları mezarlık temizliği çağrısına çok sayıda mahalle sakinin de katılımı ile güzel bir iş birliği örneği ortaya çıkmış oldu.

İmeceye katılan mahalle sakinleri kendilerine ait çim biçme makineleri, orak,

Ve nacak başta olmak üzere temizlikte kullanılan malzemelerle mezarlığa gelirken mahalle sakini hanımlar da mezarlığa gelerek temizliğe katkı verdiler.

Her iki mahalle muhtarı yaptıkları çağrıya olumlu cevap veren mahalle sakinlerine teşekkür ederkenb aynı ekibin Orta Mahalle mezarlığını da temizliyeceği bilgisini verdiler.