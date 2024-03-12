KULLANDIĞI TRAKTÖR DEVRİLDİ ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

​​​​​​​Akyazı Karaçalılk Mahallesi Merabaşı mevkiinde traktörüyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Sercan P. devrilen traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi.

Akyazı Karaçalılk Mahallesi Merabaşı mevkiinde traktörüyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Sercan P.devrilen traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi.

Olayı gören çevre sakinleri yardıma koşarken 112 Acil çağrı merkezinden de yardım istediler. Olay yerine Ambulans ,İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir belediyesi Akyazı kaza kırım ekipleri vinç marifetiyle traktörün altında kalan Sercan P.’ı sıkıştığı yerden çıkardılar. Sağlık ekiplerin kontrolleri sonucu Sercan P.’nin hayatını kaybettiğini belirlediler.

Olay yeri ön incelemesinin ardından Sercan P.’ın cenazesi Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Sercan P. evli ve 3 Çocuk babasıydı.