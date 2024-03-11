Kızılay yönetimi Mart ayı toplantısını yaptı

​​​​​​​Kızılay Akyazı Şubesi yönetimi Mart ayına ait olağan toplantısını yaptı. Mustafa Birincioğlu’nun başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemdeki maddeler tek tek görüşülüp karara bağlandı.

Kızılay Akyazı Şubesi yönetimi Mart ayına ait olağan toplantısını yaptı. Mustafa Birincioğlu’nun başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemdeki maddeler tek tek görüşülüp karara bağlandı.

Toplantı sonrası açıklama yönetim kurulu başkanı Mustafa Birincioğlu’ndan geldi. Birincioğlu Kızılay Akyazı olarak geride bıraktığımız Şub.at ayı içinde 73 haneye giyim, 43 haneye de gıda yardımı yaptıklarını, yine aynı süre içinde şartlı olarak toplanan 13 bin 860 liranın da Gazze’ye gönderilmek üzere Genel Merkeze aktardıklarını söyledi ve 8 Mart dünya emekçi kadınlar günü münasebetiyle önce yönetimimizde yer alan Nurgül İskender ve Hatice Şahin Taşkın’la birlikte tüm kadınların bu anlamlı günlerini kutladıklarını açıklamasına ekledi.