Kızılay Akyazı’dan Sağlık çalışanlarına bayram kutlaması

​​​​​​​14 Mart Tıp bayramı nedeniyle Kızılay Akyazı Şubesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kızılay topluluğu ile birlikte Devlet hastanesine giderek Başhekim Dr. Yavuz Tepeçınar ve Op. Dr.

14 Mart Tıp bayramı nedeniyle Kızılay Akyazı Şubesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kızılay topluluğu ile birlikte Devlet hastanesine giderek Başhekim Dr. Yavuz Tepeçınar ve Op. Dr. Burhan Gencer başta olmak üzere hastanede görev yapan doktor ve diğer sağlık çalışanları ile serbest çalışan bazı doktorlara buket çiçek ve karanfil takdim etti ve Tıp bayramlarını kutladı.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, sağlık çalışanlarının üstlendikleri kutsal görevlerini yerine getirirken gösterdikleri özveri ve fedakarlığı takdirle karşılıyor, Kızılay Akyazı Şubesi olarak her zaman sağlık çalışanlarımızın yanlarında olduğumuzu belirtmekten de büyük mutluluk duyuyoruz dedi.

Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar’da Kızılay Akyazı Şubesi ve SUBÜ Kızılay topluluğunun birlikte yaptıkları ziyaret ve bu ziyarette bayramımızı kutlamaları bizleri son derece mutlu etmiştir dedi ve yapılan ziyaret için teşekkür etti.