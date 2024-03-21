Kızılay Akyazı’da kitap toplama kampanyası

​​​​​​​Kızılay Akyazı Şubesi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi (SUBÜ) ne bağlı Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda eğitim görmekte olan öğrencilerden kurulu

Kızılay Akyazı Şubesi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi (SUBÜ) ne bağlı Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda eğitim görmekte olan öğrencilerden kurulu Kızılay topluluğu ortaklaşa “küçük okurlarımıza el uzatalım” sloganı altında kitap toplama kampanyası düzenledi.

14 Mart 2024 günü başlayan ve 24 Mart 2024 günü sona erecek olan kampanyada toplanacak olan kitaplar Akyazı Karaçalılık İlkokulu ve Ortaokulunda eğitimlerini görmekte olan öğrencilere bağışlanacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu geleneksel hale getirdiğimiz bu kampanyamızı bu yıl tekrarlıyoruz. Amacımız eğitimlerini görmekte olan öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmaktır. Bu kampanyamıza destek veren Meslek Yüksek Okulumuzun Kızılay topluluğu öğrencilerine de teşekkür ediyorum dedi.