KIZILAY AKYAZI ŞUBESİ  TOBB ORTAOKULUNDA ÇANAKKALE ZAFERİNİ KUTLADI

​​​​​​​Türk Kızılay Akyazı Şube Başkanlığı, Kadın Başkanlığı ve SUBÜ Kızılay Topluluğu iş birliğiyle, TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü anmak için özel bir etkinlik

Türk Kızılay Akyazı Şube Başkanlığı, Kadın Başkanlığı ve SUBÜ Kızılay Topluluğu iş birliğiyle, TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü anmak için özel bir etkinlik düzenledi. Okulun öğrencileri, tarihin bu önemli dönemini anlamak ve anmak için bir araya geldi. Etkinlik, öğrencilerin vatanseverlik duygularını güçlendirmek ve tarihi olaylara olan ilgilerini artırmak amacıyla organize edildi.

Programın birinci bölümünde öğrenciler, Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler okudu ve dinleti seslendirdi. Bu, öğrencilerin duygusal bir bağ kurmalarını ve tarihi anlamalarını sağlamak için yapılan önemli bir adımdı.

Daha sonra, SUBÜ Kızılay Başkanlığı tarafından Kızılay'ın kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Öğrencilere, Kızılay'ın topluma sağladığı yardım ve destekler anlatılarak, insanlık hizmetine katkı sağlamanın önemi vurgulandı.

Etkinlik, öğrencilerin tarih bilinci ve vatanseverlik duygularını pekiştirmeye yönelik bir fırsat olarak değerlendirildi. Okul topluluğu, bu tür etkinliklerin düzenli olarak gerçekleştirilmesinin, öğrencilerin tarihe ve topluma olan bağlılığını artırıcı bir rol oynadığına inanıyor.