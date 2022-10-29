Bugün, tarihi şan ve şerefle dolu Türk Milletinin, Atatürk’ün önderliğinde yedi düvele karşı göğsünü siper edip istiklal mücadelesini vererek kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 99. yıldönümüdür. Cumhuriyet Bayramı hepimize kutlu olsun.

KAYMAKAM YAKUP GÜNEY’İN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Saygıdeğer Akyazılılar.

Bugün, tarihi şan ve şerefle dolu Türk Milletinin, Atatürk’ün önderliğinde yedi düvele karşı göğsünü siper edip istiklal mücadelesini vererek kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 99. yıldönümüdür. Cumhuriyet Bayramı hepimize kutlu olsun.

Türk Milleti her geçen gün Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşku, gurur ve heyecan ile kutlamakta ve Cumhuriyetin ilkelerine her zaman bağlılığını haykırmaktadır. Cumhuriyetimiz ile duyduğumuz bu gurur ve heyecan; “Türk Milletinin tabiat ve adetlerine en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir” diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün haklılığını ortaya koymaktadır.

Kurtuluş Savaşının ardından 29 Ekim 1923’te milletimizin mizacına en uygun yönetim olan Cumhuriyet idaresine geçilmiş, Cumhuriyet TBMM. ’de oy birliği ile kabul edilmiştir. Aynı gün Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Cumhuriyet; erdemin, faziletin, halk iradesinin, hak ve hukukun ve medeniyetin adıdır. Türk Milleti için sadece yönetim şekli demek değildir, Özgürlüktür, Kurtuluştur, Diriliştir, Birliktir, kurumaya yüz tutmuş çınar ağacının yeniden canlanmasıdır.Cumhuriyetimizin ilanından bugüne kadar eğitimde, kültürde, ekonomide, altyapı hizmetlerinde neredeyse her alanda çok önemli gelişmeler kaydettik. Bu nedenle; Türk Milleti Cumhuriyetin kıymetini bilmekte, onun haklı gurur ve mutluluğunu her daim yaşamaktadır.

Cumhuriyet milletine güvenen, geleceğe özgüvenle bakan, heyecan ve şevkle çalışan bir neslin bugünkü nesillere, yani bizlere armağanıdır. Cumhuriyetin temellerinde Türk milletinin onurlu duruşu, vatan sevgisi, egemenlik ve bağımsızlık iradesi yatmaktadır.

Değerli Akyazılılar;

Cumhuriyeti koruyacak, yaşatacak ve ülkesine sahip çıkacak gençleri yetiştirmek için hepimizin çok çalışması gerekmektedir. Türk Milleti olarak ilim, irfan ve ahlak sahibi, tarihine, kültürüne, ailesine, milletine ve bütün insanlığa karşı görevlerini bilen bir gençlik yetiştirmemiz özellikle önem arz etmektedir. Bunun yanında gençlerimizin zihinlerine yurttaşlık bilincini, ülkesine ve milletine karşı sorumluluk bilincini de yerleştirmemiz gerekmektedir.

Sevgili Öğrenciler; Atatürk, Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak olan sizlersiniz diyerek bu görevi gençliğe sizlere emanet etmiştir. Bu emaneti korumak ve görevi yerine getirmek için bilgili ve güçlü olmak zorundasınız.

Tarihimizi ve kültürümüzü iyi bilmek durumundasınız. Hem milli hem de çağdaş dünyanın kültürünü öğrenmeliyiz. Ülkemize ve milletimize karşı sorumluluklarını bilen dünya milletler ailesinin bir üyesi olarak, devamlı kendisini yenileyen, geliştiren gençliğe ihtiyacımız bulunmaktadır. İnanıyoruz ki sizlerle birlikte ülkemizi bulunduğumuz yerden çok daha ilerilere götürecek nesiller yetişmektedir.

Değerli Akyazılılar

Ülkemiz, üzerinde bulunduğu coğrafya itibarı ile politik ve stratejik bir cazibeye sahiptir. Bu nedenledir ki; binlerce yıldır bu topraklarda aynı bayrak altında yaşayan insanlar üzerinde herzaman planlar yapılmıştır.Ancak tarihin her döneminde cesaret ve feraset sahibi bu millet; birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, her türlü hain girişimi bertaraf etmiş ve etmeye devam edecektir.

Bizim kalbimiz yüreğimiz ezelden beri milletçe birlikte atıyor. Bu bilinçle hep birlikte Cumhuriyetimizi, devletimizi yüceltme çabası içerisinde olacağız. Farklı dil, inanç ve kültür zenginliğimiz ile tek yürek olarak, Türkiye Cumhuriyeti’ni emin ve güçlü adımlarla daha güzel bir geleceğe taşıyacağız..

Bizlere düşen en önemli görev; Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek, Cumhuriyetimizin Laik, Demokratik, Sosyal Hukuk Devleti nitelikleri doğrultusundaülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmayı yegâne amaç olarak kabul ederek çalışmak ve gelecek nesillere müreffeh bir Türkiye bırakmaktır.

Bu inançla; büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda yürümeye, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kahraman ecdadımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi milletimizin kalbinde ve gönlünde ebediyete kadar yaşatacak ve asla unutmayacağız.

Bu büyük Milletin Cumhuriyet idaresi ile beraber, hür ve bağımsız bir şekilde sonsuza kadar yaşayacağına olan inancımı belirtir, hepinizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım.