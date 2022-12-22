Karaoğlan gazeteci Fatih Ergin’e Suç duyurusunda bulundu

Ak Parti Akyazı İlçe eski başkanı ve iş insanı Osman Karaoğlan Yeniçağ Gazetesi Haber Müdürü Fatih Ergin’e sosyal medya hesabından yaptığı “Görkemli hafızlık icazet törenleri yapıyorlar. Bu çağda hafızlık ne işe yarıyor?

Ak Parti Akyazı İlçe eski başkanı ve iş insanı Osman Karaoğlan Yeniçağ Gazetesi Haber Müdürü Fatih Ergin’e sosyal medya hesabından yaptığı “Görkemli hafızlık icazet törenleri yapıyorlar. Bu çağda hafızlık ne işe yarıyor? Hafızlık asalaklık adaylığıdır. Hafız yetiştirmek asalak yetiştirmektir” paylaşımı için Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Avukatı M. Kerem Özgen ‘e verdiği talimatla Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı şikayette Osman Karaoğlan Gazeteci Fatih Ergin’in yaptığı paylaşımla TCK Madde 125, 128 ve 216 ncı maddelerde belirtilen hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarını işlediğinden bahisle hakkında kamu dava açılmasını istedi.

Avukat M. Kerem Özgen’de aldığı talimat sonrası hazırladığı dilekçesini 21 Aralık 2022 tarihinde (dün) Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.