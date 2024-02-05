Kaliç Market Yeni Yerine Taşındı

Esnaflıkları uzun yıllara dayanan, babalarından devir aldıkları mesleklerini başarıyla sürdüren Kemal, Hüseyin ve Hasan Kaliç kardeşlerin sahibi olduğu, ticaret hayatlarına Baraka Cami yanındaki

Esnaflıkları uzun yıllara dayanan, babalarından devir aldıkları mesleklerini başarıyla sürdüren Kemal, Hüseyin ve Hasan Kaliç kardeşlerin sahibi olduğu, ticaret hayatlarına Baraka Cami yanındaki işyerlerinde sürdüren Kaliç Market eski Akyazı Emniyet Müdürlüğü karşısında bulunan yeni yerine taşındı.

Kaliç Marketin açılışını birer de konuşma yapan Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan ile BBP Belediye başkan adayı Osman Karaoğlan ve açılışa katılan siyasi partilerin temsilcileri tarafından birlikte yapıldı. İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir’de açılış öncesi dua yaptı.

Açılış sonrası konuşan Kaliç kardeşler, katılım sağlayanlara teşekkür ettiler.