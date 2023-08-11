İSMAİL BERBEROĞLU'NDAN 1500 KİŞİYE AŞURE İKRAMI

Akyazı’ya bağlı Küçücek Mahallesinin sevilen ismi, iş adamı İsmail Berberoğlu her yıl mahallesinde düzenlediği aşure

Akyazı’ya bağlı Küçücek Mahallesinin sevilen ismi, iş adamı İsmail Berberoğlu her yıl mahallesinde düzenlediği aşure ikramını bugün gerçekleştirdi.

Geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 14. Sünü düzenleyen Berberoğlu Küçücek Merkez camisinde Cuma Namazı çıkışında bizzat kendi elleriyle ikram eden İsmail Berberoğlu’na davetlisi olan Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özer ve Akyazı’nın yeni İlçe Emniyet Müdürü Serkan Duran da aşure dağıtımına yardımcı oldu.

İslam aleminin en güzel geleneklerinden olan ve Muharrem ayı içinde aşure hemen her evde yapılır ve aile içinde yenildiği gibi komşulara da dağıtılır.

Yaklaşık 1500 kişinin yararlandığı aşure gününü düzenleyen Berber oğlu davetine katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu yıl 14. Sünü düzenlediğim bu güzel geleneği sağlığım el verdiği sürece devam ettireceğini söyledi.