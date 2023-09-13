İLKÖĞRETİM HAFTASI KONURALP İLKOKULUNDA KUTLANACAK

​​​​​​​Türkiye’de Her Yıl okulların açıldığı hafta kutlanan ilköğretim haftası Akyazı’da 14 Eylül 2023 Perşembe günü Konuralp İlkokulunda

Türkiye’de Her Yıl okulların açıldığı hafta kutlanan ilköğretim haftası Akyazı’da 14 Eylül 2023 Perşembe günü Konuralp İlkokulunda düzenlenecek programda kutlanacak.

Akyazı’da İlköğretim Haftası okulların açıldığı 11 Eylül Pazartesi günü İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir’in bir gurup öğretmen ve öğrencinin katıldığı Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törende Anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başlamıştı.

Konuralp İlkokulundaki Tören’e İlçenin yeni Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkanı Bilal Soykan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenlerin katılımı ile Konuralp İlkokulu Müdürlüğünün hazırladığı program izlenecek.

Yapılacak konuşmalar ve okunacak şiirlerde İlköğretimin önemi anlatılacak. Öğrenciler gösterilerini sunacaklar.

İLKÖĞRETİMİN AMACI

kadın erkek tüm yurttaşların ulusal amaçlara uygun olarak beden, zihin, duygu ve ahlâk bakımından gelişmelerine hizmet eden temel eğitim ve öğretim aşamasıdır. 222 sayılı “İlköğretim ve Eğitim” yasasına göre ilköğretim, 6-14 yaş grubundaki tüm yurttaşlar için zorunlu ve devlet okullarında parasızdır. Parasız olmasının nedeni, temel bir insan hakkı olmasının yanı sıra, ilköğretimin toplumsal yararının diğer öğretim kademelerinden fazla olmasıdır. Zorunlu olmasının altında yatan neden ise; toplumun üyeliğine hazırlanan tüm bireylerin bilmesi gereken asgari bilgi, tutum, beceri ve davranışların kazandırılması gereğidir. Ayrıca kalkınmak için toplumun zekâ ve yetenek potansiyelinden yararlanmak gerekir. Tüm bireylerin ilköğretimden geçirilmesi, toplumun bir zenginlik kaynağı olan bu üstün zekâ ve yeteneklerin saptanmasını da sağlayacağından, tüm yurttaşların bu eğitimden geçirilmeleri hem birey hem de toplum açısından zorunludur.

Bireyin yaşadığı ortama uyum sağlayabilme, ondan etkilenme ve onu etkileme (çevreyi dönüştürebilme) becerisinin de olması gerekir. Bu uyumun sağlanması bireyde üst düzeyde bilişsel, duyuşsal, devinişsel beceriler gerektirir. Okul, bu becerileri plânlı ve bilimsel olarak kazandırma ve geliştirme olanağı sağladığını iddia etmektedir.

İlköğretim sadece ortaöğretime öğrenci hazırlayan bir öğrenim basamağı değildir. Aynı zamanda bireyi yaşama hazırlar. Birey ilköğretimden sonra eğitimine devam etmeyebilir. Öyleyse, ilköğretim bir yurttaşın tek başına yaşamını sürdürebilmesi, mutlu olabilmesi, hatta toplumsal kalkınmaya katkıda bulunabilmesi için bilmesi gerekenlerin öğrenildiği/öğretildiği bir öğrenim basamağıdır.