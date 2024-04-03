İFTAR VAKTİ GURUPLARARASI KAVGA

​​​​​​​Akyazı Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi yakınlarında iftar saatine az bir zaman kala iki gurup arasında başlayan tartışma bir anda

Akyazı Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi yakınlarında iftar saatine az bir zaman kala iki gurup arasında başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga olay yerine gelen Emniyet güçleri tarafından daha fazla büyümeden önlendi.

Kavganın nedeni anlaşılamazken polis olayla ilgili 3 kişiyi göz altına aldı. Bu arada okulun bahçesine atılmış bir bıçağa da polis tarafından el konuldu.

Polis olayla ilgili inceme başlatırken tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.