HEM Kermesine yoğun ilgi

​​​​​​​Akyazı Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kermes Kaymakam Mustafa İkbal Eşki tarafından açıldı. Düzenlenen kermes açılış törenine Kaymakam’ın dışında Belediye başkanı Bilal Soykan, Siyasi Partilerin İlçe

Akyazı Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kermes Kaymakam Mustafa İkbal Eşki tarafından açıldı. Düzenlenen kermes açılış törenine Kaymakam’ın dışında Belediye başkanı Bilal Soykan, Siyasi Partilerin İlçe başkanları, Belediye başkan yardımcıları, kursiyerlerin yakınları ile kalabalık davetli katıldı.

Kaymakam Eşki açılış sırasında yaptığı konuşmasında kursiyerleri tebrik etti, el emeği ve göz nuru dökülerek hazırlanan bu güzel eserleri görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Akyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Salih Akyüz’de düzenlenen kermese katılanlara teşekkür etti.