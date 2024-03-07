Gıda mühendisleri denetimde

Ramazan ayına çok az bir zaman kala İlçe Tarım Müdürlüğü bünyesinde görevlerini sürdürmekte olan gıda mühendisleri aracılığı ile gıda maddesi satan işyerlerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Ramazan ayına çok az bir zaman kala İlçe Tarım Müdürlüğü bünyesinde görevlerini sürdürmekte olan gıda mühendisleri aracılığı ile gıda maddesi satan işyerlerinde denetimlerini sıklaştırdı.

İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan ramazan ayı öncesi gıda üretimi, satışı yapan işyerlerimizi ve yine aynı işyerleri tarafından ramazan kolilerin içinde yer alan ve satışa sunulan gıda maddeleri üzerinde denetimlerimizi sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. Hedefimiz vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşmasıdır. O nedenle denetimlerimizde hijyene, saklama koşullarına, etiketlerinde yazılı son tüketim tarihlerine önem veriyoruz açıklaması yaptı.