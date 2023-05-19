GENÇLİK VE SPOR BAYRAMINDA SADE KUTLAMA

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramı bütün yurtta olduğu gibi Akyazı İlçesinde de kutlandı. Sade bir törenle başlayan kutlamayla ilgili ilk program saat 10.00 da Atatürk Anıtına Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Altun’un

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramı bütün yurtta olduğu gibi Akyazı İlçesinde de kutlandı. Sade bir törenle başlayan kutlamayla ilgili ilk program saat 10.00 da Atatürk Anıtına Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Altun’un çelenk bırakması ile başladı ve Anıt önündeki tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile son buldu.

İkinci tören saat 11.00 da Atatürk spor salonunda gerçekleşti. Burada ki tören de Anıt önünde olduğu gibi saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başladı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adem Altun günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından öğrenciler tarafından Atatürk’ün gençliğe hitabı ve Gençliğin de Atasına verdiği cevap okundu.

Daha sonra öğrenciler şiirlerini okudular ve çeşitli branş sporcuları da gösterilerini sundu. Düzenlenen bayram kutlaması yıl içinde çeşitli branşlarda başarı elde eden sporculara madalyalarının verilmesi ile son buldu.

Akşam saatlerinde ise Atatürk Kapalı spor salonundan çarşı içine kadar gençlik yürüyüşü yapılacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Spor bayramı kutlama törenlerine Kaymakam Yakup Güney, Belediyeyi temsilen başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, siyasi partilerin ilçe başkan ve yönetimi, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, daire müdürleri, Gaziler ile vatandaşlar katıldı.

19 Mayıs kutlamalarının en dikkat çekici yanı ise töreni düzenleyen İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli ve diğer görevlilerinin kılık kıyafetleri ile göz kamaştırmaları idi. Diğer bayramlarda göremez olduğumuz bu güzel örnek davranışı sağlayan İlçe Spor Müdürü Adem Altun başta olmak üzere tüm ekibini tebrik ediyoruz.