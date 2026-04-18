AKYAZILI HAYIRSEVERLERİN İYİLİK ELİ TANZANYA’DA

Akyazı Kızılay Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu Kanatsız Melekler İyilik Grubu Kurucusu ve Yöneticisi Dr. Davut Dinçel ile birlikte, Akyazı’lı isminin zikredilmesini istemeyen hayırsever ailelerin özel ricası doğrultusunda Tanzanya’nın Darüsselam şehri ve çevresindeki çeşitli köylerde su kuyularının açılışlarını gerçekleştirmek üzere Tanzanya’ya gitti.

Gerçekleştirilen bu anlamlı çalışmalar kapsamında, bölgedeki köylerde bulunan Kur’an kursları ziyaret eden ikili yetim çocuklarla bir araya geldi. Ziyaretler sırasında çocuklara Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere çeşitli hediyeler verdiler.

Yapılan faaliyetlere ilişkin değerlendirmede bulunan Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, “Uzak coğrafyalarda gönül köprüleri kurmanın, bir damla suyla hayatlara dokunmanın tarifsiz huzurunu yaşıyoruz. Türkiye’mizin her zaman mazlum ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında olduğunu bir kez daha hissettirdik. Minik yavrularımızın gelecekte kendi ülkelerine ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayabilmek en büyük temennimizdir.” ifadelerini kullandı.

Birincioğlu, iyilik hareketinin sınır tanımadığını vurgulayarak, bu tür çalışmaların artarak devam etmesi gerektiğini belirtti.

Yapılan ziyaretlerin ardından ekip, iyilik tohumları ekmenin manevi huzuruyla yurda dönüyor.