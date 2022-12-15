FAK-FUK FON SEÇİMİ YAPILDI

​​​​​​​Akyazı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında görev yapacak olan iki Muhtar için seçim yapıldı. Yapılan seçim sonunda İnönü Mahalle Muhtarı Bülent Kılıç ile Alaağaç Mahalle Muhtarı Zafer Karacan bir yıl süreyle Vakıfta görev yapmaya hak kazandılar.

Akyazı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında görev yapacak olan iki Muhtar için seçim yapıldı. Yapılan seçim sonunda İnönü Mahalle Muhtarı Bülent Kılıç ile Alaağaç Mahalle Muhtarı Zafer Karacan bir yıl süreyle Vakıfta görev yapmaya hak kazandılar.

Vakıf tüzüğüne göre Kaymakam tarafından vatandaşlar arasından iki isim belirleniyor. Vakıf yönetiminde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu ve Vakıf Mahallesinden İzzet Akarca görev yapacak. Yine tüzük gereği İlçede faaliyetlerini sürdürmekte olan 13 dernek bir temsilciyi yapacağı seçimle yönetime gönderecek. Derneklerin seçimi 16 Aralık Cuma günü yapılacak.

Akyazı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yönetimi Kaymakam (başkan( Belediye Başkanı, Vakıf Müdürü, İlçe Müftüsü, İlçe Tarım, İlçe Milli Eğitim, Sağlık ve Mal Müdürü ile iki muhtar, bir dernek temsilcisi ve iki de Kaymakam tarafından seçilen vatandaştan oluşuyor. Seçilenlerin görev süresi bir yıl olacak.